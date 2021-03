El presidente de LaLiga, Javier Tebas, admitió que la detención del expresidente del Barcelona Jordi Bartomeu este lunes junto a tres miembros de su junta directiva y puesto en libertad provisional este martes, es "un problema reputacional" que "no es bueno" ni para el club ni para LaLiga.

"Es un problema reputacional, no es bueno ni para el Barcelona ni para LaLiga, no me gusta ver por ningún motivo nada como lo que ocurrió ayer", admitió este martes Tebas durante la presentación de los límites salariales de los clubes del fútbol profesional tras el mercado de invierno.