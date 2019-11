Javier Tebas, presidente de LaLiga, se reafirmó en su idea de que uno de los partidos de la temporada en la competición española se dispute fuera del país y aseguró que seguirá trabajando para ello.

"Yo soy optimista. Si no, no lo haríamos. No tengo la menor duda de que ese partido en Miami se acabará jugando. Puede ser este año, dependerá de lo que pase en febrero. Un partido al año es nuestro objetivo y trabajaremos para conseguirlo", indicó.