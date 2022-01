El interior derecho mexicano Jesús 'Tecatito' Corona aseguró este viernes, después de anunciarse su fichaje por el Sevilla, al que llega del Oporto, y de entrenarse a las órdenes de Julen Lopetegui, quien ya lo dirigió en su etapa en el equipo portugués, que está "cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga".

"Estos últimos días he estado ansioso porque tenía ganas de formar parte de este equipo. He ido hablando con algunos colegas, familia, etc... y viendo cuál era la mejor opción, si quedarme un poco más o venir, pero tenía mucha ilusión y por eso estoy aquí", señaló el mexicano en declaraciones a los medios del Sevilla.