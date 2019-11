Fatih Terim, técnico del Galatasaray, aseguró que su equipo no tiene "nada que perder" en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid al que mostró respeto y dijo que "es fuerte juegue quien juegue".

"Si vemos la clasificación y echamos cálculos sabemos que si perdemos no seguiremos en la Champions y nos tendremos que centrar en entrar en la Europa League. Así que me alegro de que mis jugadores encaren este partido como una final porque no nos quedan más opciones", aseguró en rueda de prensa.