El seleccionador brasileño, Tite, afirmó este lunes que "no se puede neutralizar" a un jugador como el argentino Lionel Messi, solo disminuir sus acciones durante el partido, en la víspera del decisivo choque contra la Albiceleste por las semifinales de la Copa América.

"No se anula a Messi, no. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizar a un jugador como Messi", dijo el técnico en una rueda de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, antes del superclásico por un billete para la final del 7 de julio en el Maracaná.