'Take the ball, pass the ball' (Toca y pasa el balón) es un documental que explica la historia de cómo el Barcelona de Pep Guardiola redefinió el fútbol moderno y que se estrenará en los cines de España y del Reino Unido el próximo mes de noviembre.

Durante una hora y 45 minutos, los protagonistas del que para muchos ha sido el mejor equipo de la historia repasan, en primera persona, las claves de aquel conjunto que a las órdenes de Guardiola ganó 14 títulos entre 2008 y 2011.