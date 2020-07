El Leganés recibe la visita de un Real Madrid ya campeón de Liga, con la obligación de ganar y esperar el resultado del Celta de Vigo, si no quiere que este sea el último partido de una trayectoria de cuatro años en la máxima categoría del fútbol español.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos daría con los huesos del equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre en LaLiga Smartbank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.