El considerado mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, aceptó este jueves que no le queda mucho tiempo en la liga por lo que quiere aprovechar al máximo cada momento.

"Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años. He tenido muchas lesiones traumáticas a lo largo del tiempo, ¿podría ser este mi último año?, no lo sé. Quiero hacerlo a mi manera y si las cosas van realmente bien y ganamos, sería genial", afirmó Brady.