El británico Thomas Pidcock (Leeds, 22 años), campeón olímpico de BTT y del Mundo de ciclocrós, ha renovado su contrato con el Ineos Grenadiers por cinco años más, poniendo fin a los rumores sobre su continuidad en la formación británica.

“El Ineos Grenadiers es el equipo adecuado para mí. Llegué el año pasado y tener la confianza de esta formación es una sensación increíble. Con la calidad del personal y los ciclistas que he conocido y con los que he corrido, ha quedado claro desde el primer día que no hay mejor equipo en el que pasar los próximos cinco años de mi carrera", aseguró Pidcock.