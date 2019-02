El pívot croata del Barcelona Lassa Ante Tomic aseguró tras ganar la Copa del Rey por 93-94 en la final al Real Madrid con una canasta final suya validada por tapón ilegal del madridista Anthony Randolph, que él no vio la jugada y que no sabe "si era canasta o no".

"No he visto la jugada. No sé qué ha pasado. He tirado el balón y después de eso no he visto nada", señaló Tomic al ser preguntado sobre la opinión sobre la jugada que decidió el triunfo azulgrana.