El mismo día que Carlos Sainz ganó su tercer Rally Dakar con 57 años, el madrileño Tommy Pintos, de 14, visitó la Agencia EFE y demostró que hay cantera en el automovilismo español. El madrileño, tras despuntar en karting, dará el salto al campeonato Ginetta Junior 40 en un paso previo a los monoplazas, aunque asegura que quiere “ser un piloto 360º” y que se le “recuerde para toda la historia”.

La vida de Tommy se centra en las cuatro ruedas, desde los tres meses cuando sus padres le llevaron al circuito del Jarama, pero no descuida sus estudios y asegura en la entrevista con EFE que “firmó un contrato” con ellos en el que si no consigue, mínimo, un ocho de media en el colegio no puede seguir con su sueño detrás del volante.