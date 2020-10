El español Toni Bou (Repsol Honda), veintiocho veces campeón del mundo de trial, tanto en pista cubierta como al aire libre, ha reconocido en una entrevista con la Agencia EFE que mientras siga siendo competitivo "es muy difícil pensar en bajarse de la moto", pero que sabe que "ese momento va a llegar".

"Es difícil pensar 'me voy a bajar tal año'. Lo que piensas es: 'cuando no me vayan bien las cosas y no quiera seguir compitiendo, qué es lo que voy a hacer'. Es un planteamiento diferente y sí que es verdad que me gustaría seguir vinculado a este deporte porque es mi vida y es lo que más me gusta", destacó Bou.