El español Jordi Torres, sustituto del lesionado Tito Rabat en la escudería Reale Avintia de MotoGP para el Gran Premio de Aragón que se disputa este fin de semana en el circuito de Motorland Alcañiz, aseguró tras la primera jornada de entrenamientos que se lo imaginaba "mucho más difícil".

"Me lo imaginaba mucho más difícil, mucho más complicado de lo que realmente ha sido, aunque bien es cierto que el equipo me lo ha puesto todo muy fácil y me han ayudado muchísimo para acostumbrarme a la moto gradualmente", explicó Torres.