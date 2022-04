El exdelantero del Roma Francesco Totti desveló este jueves que su último año como futbolista "fue agotador mentalmente" y que no se lo desearía "ni a" su "peor enemigo".

"Sentía que podía seguir aportando, pero me dejaron de lado y si juegas cinco o diez minutos de vez en cuando se convierte en un goteo. No le desearía mi último año a mi peor enemigo. Fue muy agotador mentalmente. Porque cuando no juegas con regularidad después de toda una vida en el campo, sobre todo a cierta edad, no estás descansando tu cuerpo, lo estás oxidando", dijo en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.