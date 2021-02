Un emotivo Karl-Anthony Towns reveló tras el partido que su equipo, los Minnesota Timberwolves, disputó a Los Ángeles Clippers, el primero que juega desde el pasado 13 de enero, que tuvo momentos muy difíciles tras contraer la covid-19, y "muchas noches de miedo".

Towns, que jugó casi 31 minutos en su primer partido en casi un mes para anotar 18 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias, explicó tras el encuentro contra los Clippers que "la covid no me ha tratado bien, para nada. Hubo mucha noches de miedo" en las que "los signos vitales no eran buenos".