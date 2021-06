Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal, aseguró a Efe que cuando llegó Unai Emery a principio de temporada le dejó "muy claro" que confiaba en él y que esperaba "al mejor Trigueros".

"Emery es muy buena gente y muy buen entrenador. Él habló conmigo y me dijo que quería verme a buen nivel. Me conocía bien de habernos enfrentado y me dijo que quería ver mi mejor versión, lo que me dio mucha confianza desde el primer día", indicó.