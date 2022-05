5 may. 2022

EFE Madrid 5 may. 2022

El griego Stefanos Tsitsipas aceleró a los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras imponerse con claridad al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-4, incapaz de cuestionar a lo largo del partido el saque del tenista heleno.

Tsitsipas no acusó el cansancio. No hizo falta porque Dimitrov, que llegó a ser el tercer jugador del mundo, no le exigió. El griego, que cerró la sesión del miércoles al filo de la medianoche y que este jueves completó el tramo matinal del orden de juego, resolvió el compromiso en 78 minutos para citarse con el búlgaro Andrey Rublev que antes eliminó al británico Daniel Evans por 7-6(7) y 7-5.