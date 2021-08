El tenista griego Stéfanos Tsitsipás, el número 3 del mundo, reveló que no se ha vacunado contra el coronavirus, algo que ha generado indignación en el país pues formó parte de una campaña gubernamental para pedir responsabilidad a la población.

"En algún momento tendré que vacunarme, estoy bastante seguro, pero de momento no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no", dijo Tsitsipás poco después del comienzo del torneo de Cincinnati.