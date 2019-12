El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, avisó este martes al delantero Kylian Mbappé de que debe respetar sus decisiones, aunque reconoció que a un jugador de su talento no le gusta ser sustituido.

"No le gusta salir, pero lo debe aceptar. Es mi elección. Es necesario mostrar respeto para el tipo que entra. A veces son cambios tácticos. Sé que a los jugadores no les gusta, pero no me lo tomo como algo personal", dijo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de este miércoles contra el Galatasaray.