El entrenador del Paris Saint-Germain francés, el alemán Thomas Tuchel, dijo tras la victoria de su equipo por 3-2 contra el Atlético de Madrid en Singapur que cree que el delantero uruguayo Edinson Savani se va a quedar en el club galo.

"Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo", manifestó Tuchel tras el partido correspondiente a la 'International Champions Cup' en el Estadio Nacional de Singapur.