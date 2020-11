La victoria del París Saint-Germain contra el Leipzig en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones dejó con vida al equipo francés en la competición, pero no sirvió de bálsamo a su entrenador, Thomas Tuchel, que no despejó las dudas sobre su puesto con un juego pobre y errático.

La víspera del duelo, preguntado por la posibilidad de que fuera destituido si no ganaba al Leipzig, sinónimo de virtual eliminación, el entrenador alemán bromeó: "No lo creo, nadie me ha confirmado en el puesto y eso es buena señal".