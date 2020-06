El ala pívot dominicano -con pasaporte español- del BC MoraBanc Andorra, 'Tyson' Pérez, es otro de los jugadores interiores del equipo dirigido por Ibon Navarro que no llega al 100% en está Fase Final Excepcional de la ACB.

Contra el Valencia Basket salió en el cinco inicial y jugó de pívot por las bajas de Moussa Diagne y Dejan Musli. 'Tyson' reconoce sus molestias físicas. "La verdad es que físicamente no estoy del todo bien, pero no me quejo. Intento jugar lo mejor posible y ayudar al equipo, pero me toca aguantar un poco el dolor que me produce la lesión", reconoció 'Tyson' Pérez, que contra Valencia Basket jugó 17 minutos aportando 4 puntos, 5 rebotes y 4 de valoración.