Samuel Umtiti no quiere dejar el Barcelona, pese a que sabe que ahora no es titular en el once de Ernesto Valverde y que se ha visto superado por la solidez de su compatriota Clément Lenglet en el centro de la defensa junto a Gerard Piqué.

Así se lo ha hecho saber el entorno del jugador a dos diarios franceses, "L'Équipe" y "Le Parisien", que publican este jueves que el jugador ha asegurado a sus agentes que rechacen todas las ofertas que puedan llegar de otros clubes.