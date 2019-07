Un 97,4% de los futbolistas españoles desconoce la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, según una investigación de un grupo de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada entre 1.324 jugadores de 88 equipos, entre ellos 304 de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El estudio, que acaba de publicarse en la revista internacional 'Journal of Science and Medicine in Sport', arroja también el dato de que el 95% de ellos ni siquiera sabe lo que es la Agencia Mundial Antidopaje, ha informado este lunes la Universidad de Granada.