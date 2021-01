Un golazo de Ryan Gravenberch en la primera parte decantó el clásico de Países Bajos para el Ajax (1-0) frente al Feyenoord, cuyo entrenador Dick Advocaat dio entrada al argentino Lucas Pratto en los últimos minutos para intentar darle la vuelta al resultado.

El ex del River Plate ingresó al césped en el 84, casi no tuvo oportunidad de tocar la pelota y no conectó con su compañero Nicolai Jorgensen, que aunque arrebató la titularidad al ‘Oso’ no consiguió marcar ningún gol, más allá de uno anulado por el VAR en la segunda parte.