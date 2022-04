"No estamos encontrando la tecla justa", admitió Diego Pablo Simeone después de que el Atlético de Madrid firmara un decepcionante empate en casa (0-0) contra un Granada que pelea por no descender. El técnico argentino admitió que lo de este miércoles no es un accidente, sino una tendencia que ha costado 19 puntos en los duelos contra los últimos cinco equipos de la clasificación.

Visitar el Wanda Metropolitano ha pasado de ser un suplicio a una oportunidad para los equipos en apuros. En el coliseo rojiblanco han ganado el Levante (0-1) y el Mallorca (1-2), y ayer sumó un punto el Granada. Tampoco el Atlético asusta en sus visitas a los conjuntos de la zona baja: cayó en Granada (2-1), Mallorca (1-0), Vitoria (1-0) y empató en el Ciudad de Valencia (2-2).