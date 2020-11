El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este sábado que la situación del Real Valladolid, al que se enfrentan este domingo en La Cerámica, no es normal, ya que considera que por juego no debería ocupar la última plaza de la clasificación.

"Hay equipos abajo que no merecen estar ahí. No veo al Valladolid abajo por méritos, creo que están ahí por circunstancias. Me gusta el equipo de Sergio, es un conjunto ordenado, que está muy trabajado y tiene buenos jugadores", dijo Emery.