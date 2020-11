El central internacional Unai Nuñez, que este martes anunció la ampliación de su contrato con el Athletic Club dos temporadas más, de 2023 a 2025, explicó este miércoles que tomó esa decisión después de "reflexionar" al respecto tras haber solicitado al club una cesión para contar con más minutos de los que están jugando en el equipo bilbaíno.

"Es un momento que me ha dado por reflexionar y he llegado a la decisión de que siempre he querido quedarme aquí", dijo el defensa vizcaíno en una rueda de prensa telemática en la que se mostró decidido "a luchar por lo que siempre he soñado, que es jugar en el Athletic los máximos minutos posibles".