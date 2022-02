Los jugadores del Celta, Iago Aspas (C), Brais Méndez (I) y Hugo Mayo (D) asisten a la conferencia del exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué, en la que habla de su libro y de su relación con la enfermedad que padece, la ELA, hoy martes en Vigo. Bajo el lema “Vivir valELA pena”, el extécnico celeste expone en Afundación sus vivencias para tratar de ayudar a otros pacientes con su misma enfermedad. EFE/Salvador Sas

Juan Carlos Unzué, exentrenador del Celta de Vigo, dijo este martes que el centrocampista Brais Méndez, al que hizo debutar en Primera División en septiembre de 2017 frente al Getafe, es un futbolista “cada vez más trascendente”.

“Era difícil no ver algo en él. Brais me lo puso muy fácil. Antes de llegar al Celta como entrenador ya me habían hablado de que viese la temporada que hizo en el B, pero si a sus cualidades le sumas su actitud es idílico para un entrenador. Ojalá hubiese más como Brais”, comentó Unzué durante la charla que impartió en el auditorio de la sede de Afundación.