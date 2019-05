23 may. 2019

EFE Medellín (Colombia) 23 may. 2019

El ciclista colombiano Rigoberto Urán (d), junto a su esposa Michelle Durango (i), inaugura la primera tienda de su marca de ropa deportiva 'Go Rigo Go', en Medellín (Colombia). EFE

El ciclista colombiano Rigoberto Urán posa frente a los recuerdos de su participación en el Tour de Francia 2017 este miércoles, durante la inauguración de la primera tienda de su marca de ropa deportiva 'Go Rigo Go', en Medellín (Colombia). EFE

El ciclista colombiano Rigoberto Urán habla durante una rueda de prensa por la inauguración de la primera tienda de su marca de ropa deportiva 'Go Rigo Go' este miércoles, en Medellín (Colombia) . EFE

El ciclista colombiano Rigoberto Urán (Education First), subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, dijo este miércoles que su compatriota Miguel Ángel López (Astana) aún tiene posibilidades de quedarse con la ronda italiana al señalar que faltan las "etapas duras de montaña".

"En el Giro puede pasar de todo y las opciones están abiertas todavía. No han llegado las etapas duras de montaña. Falta mucho", declaró Urán en una rueda de prensa durante la inauguración en Medellín de la primera tienda de "Go Rigo Go", su marca deportiva.