El uruguayo Gonzalo Montes, centrocampista de los Gallos Blancos del Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este jueves estar sorprendido por el dinamismo del balompié del país.

"Lo que más me sorprendió fue la dinámica; es un fútbol que se corre mucho, de ida y vuelta, al cual me he adaptado bien. Me encuentro bien físicamente como para terminar todos los partidos. También fue importante que el grupo ya se conoce y eso nos ayuda a cada uno", expresó en rueda de prensa.