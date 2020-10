El italiano Valentino Rossi, que dio positivo por coronavirus antes de viajar a Alcañiz para disputar el Gran Premio de Aragón, no será sustituido tampoco en la siguiente cita del campeonato, el Gran Premio de Teruel, que se disputa el próximo fin de semana en este mismo escenario.

El fabricante Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) y el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP han decidido no inscribir un piloto sustituto -se había hablado del español Jorge Lorenzo- de Valentino Rossi en el Gran Premio de Teruel del próximo fin de semana, según confirman en una nota emitida por ambos.