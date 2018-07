El murciano Alejandro Valverde (Movistar) ha confirmado al finalizar la contrarreloj de Espelette del Tour 2018 que la intención de su equipo es repetir en la Vuelta a España con tres líderes, él mismo, el alavés Mikel Landa y el colombiano Nairo Quintana.

"Vamos a ir los tres a la Vuelta, aunque ya se ha visto que los dos líderes eran ellos porque yo he atacado desde lejos y me he dejado todo", ha comentado.