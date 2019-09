El español Alejandro Valverde (Movistar) consideró que los 1.38 minutos que perdió en la contrarreloj de Pau en la décima etapa de la Vuelta 2019 con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) entraba "dentro de lo lógico".

"No está mal el tiempo perdido con Roglic. He salvado la etapa y creo que he hecho una crono bastante decente", afirmó nada más concluir la jornada.