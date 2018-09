El español Alejandro Valverde, muy emocionado y lloroso tras lograr el oro mundialista en Innsbruck (Austria), confesó no tener palabras por un triunfo así, el más buscado de su carrera, ya que aún no se creía la victoria porque había llegado "a pensar que nunca podría ser campeón del mundo".

"Estoy sin palabras, no me lo creo todavía. Es increíble. Han sido tantos años luchando por él y al fin se ha conseguido. Es la mejor victoria de mi carrera. Lo que he soñado durante años. Es algo que perseguía y perseguía. He estado muchas veces cerca, llevaba seis medallas pero ninguna había sido de oro", se congratuló.