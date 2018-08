El corredor español Alejandro Valverde (Movistar), el mejor de los grandes favoritos en la primera etapa de la Vuelta a España 2018, desveló que "no" ha "arriesgado nada" durante la crono de 8 kms. con la que comenzó hoy la carrera y que se ha "encontrado cómodo" en ella.

"No he arriesgado nada en las curvas ni en los descensos. Más allá de eso, me he encontrado cómodo", ha asegurado Valverde, decimosexto a 24 segundos de la ganador de la etapa, el australiano Rohan Dennis (BMC).