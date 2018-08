El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no ocultó este viernes su preocupación por el estado del césped del José Zorrilla, donde el conjunto azulgrana se medirá mañana al Valladolid en la segunda jornada de LaLiga Santander.

"No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar un partido. No sé a quién se le ha ocurrido. La experiencia me dice que, con tampoco tiempo, el césped se resiente, no esta sólido y la gente resbala y se cae. No es lo mejor para el juego", se quejó en rueda de prensa.