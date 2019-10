El centrocampista uruguayo Fede Valverde fue titular por segunda vez esta temporada en el encuentro frente al Granada (4-2), tras hacerlo en el derbi contra el Atlético de Madrid, con la misión del francés Zinedine Zidane de presionar, algo que hará hasta que le “revienten las piernas”.

“Trato de aportar lo mío, lo que sé, pero me queda seguir mejorando. El míster me pide que presione, tengo físico para hacerlo y siempre que pueda lo voy a hacer. Hasta que me revientes las piernas voy a hacerlo”, aseguró en zona mixta.