EFE Madrid 19 may. 2019

El uruguayo Fede Valverde compareció en zona mixta tras la derrota del Real Madrid 0-2 frente al Betis con la que se cierra una mala temporada y, al ser preguntado sobre su futuro, aseguró que Zidane le ha "demostrado mucha confianza".

"Lo que hablamos (Zidane y él) no te lo puedo decir, pero Zidane me ha demostrado mucha confianza durante los entrenamientos y poniéndome en el equipo; eso para mí es algo muy bonito. El pasaporte no será un problema, ya está hecho, o dentro de poco"