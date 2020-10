El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde, que fue una de las figuras más destacadas del encuentro de las eliminatorias que disputaron este jueves Uruguay y Chile, reconoció este viernes que aún tiene "mucho por mejorar, aprender y crecer" y que no ha alcanzado la madurez futbolística.

"Todavía me queda mucho por mejorar, por aprender, por crecer. Si comparamos años anteriores, me siento mucho mejor, más capacitado a nivel futbolístico y personal. Pero soy muy joven y me queda mucho por aprender", explicó el jugador del Real Madrid en una rueda de prensa virtual ofrecida en el Complejo Celeste.