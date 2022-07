El belga Wout van Aert reconoció que en su espíritu conviven la alegría de mantener el maillot amarillo con la decepción de haber firmado un tercer segundo puesto en otras tantas etapas en el Tour de Francia.

"No puedo ocultar la decepción, otra vez acabar tercero ya no me hace reír. Además, esta vez creo que ha sido por un error mío y eso me hace sentir más rabia. Tenía que haberme quedado más tiempo en la rueda de mi lanzador (Laporte) y habría tenido más opciones", señaló el ciclista del Jumbo.