El francés Adrien Van Beveren (Yamaha) se colocó líder de la general de motos, tras la séptima etapa que tuvo inicio en Riad y final en Al Dawadimi, y se puso como objetivo inmediato el poder “disfrutar” tras “dos años difíciles” debido a los accidentes.

"He intentado atacar todo lo que he podido, pero la navegación en la especial era muy técnica. Sabía que podía obtener un buen resultado y he dado el 100 por 100. Ha ido todo genial. Con mi historial, es para estar contento. Viví dos años difíciles por los accidentes, así que ahora a disfrutar”, dijo al terminar la etapa.