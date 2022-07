El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) admitió que se encuentra "muy lejos de ser el mejor" una vez que pasó inadvertido en la etapa de los adoquines del Tour de Francia que este miércoles finalizó en Arenberg, donde el cuádruple campeón del mundo de ciclocrós entró a 3.48 minutos del vencedor, el australiano Simon Clarke, y lejos de los favoritos, entre los que no estuvo en ningún momento.

"En lugar de estar en la cima, estoy lejos de ser el mejor. Por el momento, solo soy una sombra de mí mismo y es frustrante. No sé cuál es la causa, me gustaría saberlo. Está claro que actualmente no puedo luchar al frente. Hoy me di cuenta rápidamente de que las piernas no iban bien. Espero que llegue ese momento. De lo contrario, el Tour será muy largo", explicó Van der Poel.