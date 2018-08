El belga Stoffel Vandoorne, compañero del español Fernando Alonso en McLaren Renault, aseguró este jueves con motivo del Gran Premio de Italia, que se disputa en Monza, sede de la decimocuarta carrera del Mundial de Fórmula Uno, que ésta "no" será su última carrera con la escudería de Woking.

"No es mi última carrera con McLaren. Creo que no es el momento de preocuparse del futuro. Todos los días hay nuevas historias y cambios en el mercado de pilotos, pero no tengo nada que decir al respecto", dijo el belga sobre si le preocupa la inseguridad respecto a su futuro en la F1.