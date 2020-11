Con la agencia libre de la NBA programada para comenzar la próxima semana, el base Fred VanVleet tiene los ojos puestos en presentarse por primera vez y conocer el valor real que puede tener de cara a su futuro.

"Estoy tratando de que me paguen", dijo VanVleet en una aparición en el podcast "The Old Man and the Three" de J.J. Redick. Agregó que "No soy tímido por eso".