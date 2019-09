El centrocampista del Espanyol Matías Vargas afirmó este jueves tras el empate contra el Ferencvaros en la Liga Europa, en el RCDE Stadium, que el equipo de analizar "en qué ha fallado en la primera parte" y quedarse con el rendimiento en la segunda mitad.

El argentino, pese a no obtener los tres puntos, explicó que la sensación del choque es "positiva". "No hemos empezado bien, pero después hemos ido adelante y hemos tenido muchas ocasiones, aunque no hemos podido convertirlas", comentó.