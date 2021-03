El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aseguró que España tiene actualmente "la mejor generación de árbitros de la historia" y un "nivel arbitral de los mejores del mundo", que hace que sean los más demandados en todas las competiciones internacionales.

"Los índices de acierto son escandalosos. No quiero utilizar esa prepotencia, pero para mi los árbitros españoles son los mejores del mundo, aunque si en este país se critica a Rafa Nadal, quizá el mejor tenista de la historia, cómo no se va a criticar a nuestros árbitros. Yo me siento orgulloso porque Nadal es español. Me encantaría que nuestro entorno pensara lo mismo de nuestros árbitros. Fuera de nuestras fronteras lo piensan", dijo.