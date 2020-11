El holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo este domingo en el Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir que "al ver el fuego" del accidentado coche del francés Roman Grosjean se asustó.

"La verdad es que dio miedo. Al ver la bandera roja sabes que pasó algo, pero no tiene por qué ser algo malo, necesariamente. Luego, cuando vi el fuego pensé... 'buff'; y me asusté. Pero gracias a Dios que no pasó nada grave, al final", comentó Verstappen, de 23 años, que al acabar segundo este domingo se colocó a doce puntos del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al que aún podría arrebatarle el subcampeonato en las dos últimas carreras del año.