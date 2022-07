EFE/EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá décimo en el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del año, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que para él "es frustrante salir" desde esa posición, pero que cree que la carrera de este domingo "va a estar interesante".

"No sé exactamente qué pasó. Salí de 'boxes' y no tenía potencia en el coche; y no pudimos arreglarlo. Intentamos todo lo que pudimos mientras estábamos en la pista. Hablaré con el equipo y espero que todo se pueda solucionar", explicó Verstappen, de 24 años, que tras lograr su séptima victoria de la temporada el pasado domingo, en Francia, lidera el Mundial con 233 puntos, 63 más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arranca tercero este domingo.