El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró la segunda posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno que se disputa en Monza, aunque no terminó contento con su vuelta y dijo en rueda de prensa que tuvo "suerte de acabar segundo y no tercero".

"Mi vuelta no ha sido perfecta, perdí tiempo en varias curvas. El último sector estuvo bien pero no lo suficiente; he tenido suerte de acabar segundo y no tercero", declaró el cuatro veces campeón del Mundo.